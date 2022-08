Netflix pomalował serca Polaków na purpurowo. Sprawdźcie nowy romantyczny hicior

Serial medyczny "The Good Doctor" opowiada o utalentowanym chirurgu z autyzmem i zespołem sawanta, który trafia do zupełnie nowego szpitala i próbuje wprowadzić w nim swoje niecodzienne metody. Najpierw musi jednak przekonać do nich nie tylko pacjentów, ale też swoich kolegów po fachu. Na początku sierpnia na Netfliksie zadebiutowało 20 odcinków 4. sezon produkcji, co błyskawicznie wywindowało ją z powrotem do polskiego Top 10.



