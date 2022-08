"Ozark" to jeden z hitów, które Netflix ostatecznie zakończył w tym roku, co nie było łatwą sprawą dla widzów. Historia rodziny Byrdów i wpierw ich błyskawicznego sukcesu w kryminalnej działalności a potem bardzo bolesnego upadku całkiem słusznie zyskała sobie wyjątkowo pozytywną opinię. W jakimś sensie "Ozark" można by nazwać duchowym spadkobiercą "Breaking Bad", co też pokazuje, jak olbrzymią siłę mają tego typu opowieści.