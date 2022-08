Trudno mi sobie wyobrazić, by otoczony takimi kontrowersjami "Mike" miał teraz zrobić furorę. Biografia Mike'a Tysona to przecież tytuł interesujący przede wszystkim jego fanów i skierowany do nich w pierwszej kolejności. Skoro ich idol jest nastawiony do tej produkcji aż tak negatywnie, to przecież nie będą wbrew jemu cieszyć się produkcją. Cała reszta widzów może z kolei czuć się niekomfortowo w trakcie oglądania serialu twórców, wobec których padają porównania do właścicieli niewolników i ludzi zarabiających na ich sprzedaży.



Co ciekawe, Mike Tyson pełni rolę producenta wykonawczego przy innym projekcie biograficznym na jego temat, w którym główną rolę ma zagrać Jamie Foxx. Jak podaje portal Variety, ta produkcja od miesięcy znajduje się jednak w produkcyjnym piekle i nie wiadomo, czy kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Sam Tyson może więc czuć swoiste schadenfreude na myśl, że nawet jeśli jego produkcja nigdy nie powstanie, to przynajmniej własnoręcznie zamordował serial znienawidzonego przez siebie Hulu.



*Zdjęcie główne pochodzi z serwisu YouTube.