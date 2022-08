Własne dzieci wstydzą się Britney Spears? Ich ojciec krytykuje nagie zdjęcia gwiazdy

Britney Spears kiedyś co prawda lubiła kontrowersje wokół swojej osoby i mam wrażenie, że to jedno akurat nie zmieniło się u 40-letniej gwiazdy aż do dzisiaj. Może jednak po wypowiedzi swojego eksmałżonka powinna się zastanowić, czy wrzucanie rozebranych fotek na Instagrama to rzeczywiście dobry pomysł. Bo cokolwiek mówią o sobie nawzajem i o niej jej byli i obecni partnerzy, to akurat w zawstydzenie nastolatków widzących nagie zdjęcia własnej matki łatwo uwierzyć.