Zwykły człowiek poszedł by do więzienia a tu taki wyrok śmiechu warte



Nie zgadzam się z wyrokiem. !! Kozidrak to zwykły uczestnik ruchu drogowego , kierująca pojazdem , pijana z 2 promikami alkoholu we krwi powinna być tak ukarana jak inni kierowcy w podobnych sytuacjach.



No i to jest dowód na to że Polska nie jest krajem praworządnym

- wszystkie komentarze z Facebooka zostały przytoczone w pisowni oryginalnej.