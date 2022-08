"Carter" to gorąca premiera Netfliksa z pierwszego tygodnia sierpnia. Byung-gil Jung robi w nim to, co zawsze wychodziło mu najlepiej - kopie tyłki. W końcu to zrealizowany w jednym ujęciu film akcji, w którym śledzimy losy tytułowego bohatera z zabójczą bombą w ustach. Ładunek może eksplodować w każdej chwili, jeśli nie uratuje dziewczyny, skrywającej w sobie tajemnicę antidotum na śmiercionośnego wirusa. Co brzmi na połączenie "Adrenaliny" z "Ucieczką z Nowego Jorku". W dodatku wygląda oszałamiająco.