Mocny początek sierpnia na HBO Max. Wpadła tam m.in. seria "Zabójcza broń" - co z piątą częścią?

Początek sierpnia nie przyniósł do HBO Max zbyt wielu świeżynek, co nie oznacza, że nie będzie co oglądać. Pierwszy tydzień miesiąca tylko wydaje się niepozorny. Ja wiem - "Ród Smoka" nadciąga, wraca "Miasto na wzgórzu", a poza tym serwis podrzuca kolejne serialowe klasyki, ale hej, w którym konkurencyjnym serwisie obejrzycie wszystkie odsłony "Zabójczej broni"?!