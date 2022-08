"Sandman" to spoko serial, ale jego w trakcie myślałem tylko: "Cholera, lepiej było kupić komiks"

Czy to dobrze? Odpowiedź po części zależy od pytanej osoby. Dla niektórych widzów to (przynajmniej na papierze) spełnienie marzeń. Pragnęli "Sandmana" na ekranie i teraz w końcu się go doczekali. Bez poważnych zmian w fabule i dodanych na siłę postaci. To wciąż ta sama historia, nawet jeśli charakterystyka pewnych ważnych graczy uległa pewnym delikatnym drganiom. Druga strona odpowie zapewne, że skoro "Sandman" Netfliksa jest w zasadzie identyczny do tego, co znajdziemy na papierze, to w jakim celu w ogóle powstał. Mam wrażenie, że na dziś więcej osób znajdziemy w tym pierwszym obozie, ale po obejrzeniu serialu część na pewno zmieni zdanie.