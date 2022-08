George R.R. Martin we własnej osobie tłumaczy, o co chodzi w "Rodzie Smoka"

"Gra o tron" wyczerpała historię ostatniej wojny domowej w Westeros (przynajmniej do czasu premiery sequela "Snow"). W tym bogatym świecie były jednak wcześniejsze polityczne konflikty, które czasem doprowadzały wręcz do bratobójczych walk. Najsłynniejszą ze wszystkich jest Taniec Smoków i to właśnie na nim skupi się "Ród Smoka".



Pierwszy spin-off "Gry o tron" cofnie się do czasów, gdy Siedmioma Królestwami rządzili jeszcze Targaryenowie. Jak w ogóle doszło jednak do rządów valyriańskiego rodu w Westeros? Jak długo władcy smoków zasiadali na Żelaznym Tronie? Kim były pozostałe wielkie rody w okresie Tańca Smoków? Na wszystkie te pytania w nowym wideo opublikowanym przez HBO odpowiada nie kto inny jak George R.R. Martin.