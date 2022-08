HBO Max i Discovery+ łączą siły. Wyjaśniamy, co to znaczy dla Polski

Tak jak zapowiadano przed wejściem serwisu do Polski, do tej pory kinowe hity Warner Bros. pojawiały się na HBO Max w ciągu około 45 dni od ich premiery na wielkim ekranie. Dystrybuowany przez firmę "Elvis" również zaledwie po półtora miesiąca ma trafić do streamingu. Nie znajdziemy go co prawda w zapowiedziach wymienionej usługi, ale od 8 sierpnia będzie można go wypożyczyć na Playerze.