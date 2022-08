Grupki fanów Disney+ na Facebooków są stale zalewane pytaniami o ten czy inny starszy tytuł. Co po części wynika z faktu, że zagraniczne odpowiedniki HBO Max i Disney+ przeważnie oferują dostęp do hitów, o które Polacy obecnie się dopominają. To samo tyczy się kinowych blockbusterów sprzed lat, które przecież nadal są obecne w społecznym dyskursie. Filmy z lat 70., 80. i 90. budowały wyobraźnię współczesnych odbiorców, ale dostęp do nich jest okropnie ograniczony. Nawet takie hity jak "Ojciec chrzestny" i "Park Jurajski" są dostępne tylko do czasowego wypożyczenia na platformach pokroju Rakuten TV. A co dopiero mówić, o mniej "podstawowych", ale mimo wciąż cieszących się wielkim sentymentem tytułach.