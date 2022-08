Macie Disney+ z Polsat Box Go? W sierpniu czeka was zalew hitów

Niedługo po debiucie Disney+ w Polsce platforma Polsat Box Go ogłosiła specjalną ofertę, dzięki której jej użytkownicy mogą korzystać z nowego VOD nawet przez dwa lata za darmo. Korzyści finansowe to jednak niejedyny powód, czemu warto łączyć obie platformy. W ten sposób dostajemy też co miesiąc mnóstwo filmowych hitów prosto z kina i godnych uwagi nowości serialowych. W sierpniu oferta Polsat Box Go z Disney+ jest szczególnie bogata.