DC rzuca rękawicę Marvelowi. Warner chce budować kinowe uniwersum na wzór MCU

Fani nie mogą dojść do siebie po ostatniej decyzji Warner Bros. Discovery względem filmów DC. Firma zdecydowała się bowiem odłożyć na półkę niemal gotową produkcję, na którą wydano już jakieś 90 mln dolarów. Nie wiadomo, co do końca było powodem skasowania "Batgirl". Z jednej strony mówi się o słabej reakcji widzów po pokazach testowych, a z drugiej o chęci odpisania sobie wydanych pieniędzy od podatku.



Po całym chaosie jaki przyniosło ze sobą skasowanie "Batgirl", Warner Bros. Discovery postanowiło uspokoić inwestorów podczas sprawozdania finansowego za II kwartał 2022 roku. Firma odniosła się więc do przyszłości całego kinowego uniwersum DC, zapewniając, że podjęta decyzja jest częścią większego i dokładnie przemyślanego planu. Od teraz zarządzanie franczyzą ma bowiem wyglądać zupełnie inaczej niż do tej pory, bo nowo utworzona spółka zamierza na poważnie konkurować z MCU.