Disney+ bardzo mi zaimponował. To koniec wojny domowej Star Wars z Marvelem

We współczesnym Disneyu żyją dwa wilki: jeden w odległej galaktyce, a drugi w multiwersum. Korporacja ma w swoim portfolio dwie bardzo silne marki, czyli "Gwiezdne wojny" oraz Marvel Cinematic Universe. Są one filarami Disney+, ale ich koegzystencja powodowała czasem pewne problemy. Na szczęście wraz z premierą seriali "Mecenas She-Hulk" na podstawie komiksów Marvela oraz gwiezdnowojennego "Andora" zdecydowano się na zmianę dat premier. I to na ostatniej prostej.