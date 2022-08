Królewska Przystań w czasach Targaryenów nie posiada żadnego Starbucksa. W serialu "Ród Smoka" nie powinniście spodziewać więc żadnych kubków z charakterystycznym logo syrenki. Ekipa serialu została postawiona w stan najwyższej gotowości, aby żenująca wpadka z ostatniego sezonu "Gry o tron" się nie powtórzyła. Bo chociaż ósma odsłona hitowej produkcji HBO wzbudziła kontrowersje z różnych powodów, to 4. odcinek wzbudził największą wesołość. Nie z powodu pomysłowego dowcipu (na tym etapie już ich w "Grze o tron" nie uświadczyliśmy), lecz stojącego na stole w trakcie narady białego pojemnika na gorący napój ze słynnej sieciówki.



Kubek ze Starbucksa w "Grze o tron" stał się obiektem kpin ze strony internautów. Na jego temat powstawały memy i toczyły się zażarte dyskusje. Wiele osób zastanawiało się, jak to możliwe, że przy produkcji z takim budżetem, doszło do podobnego przeoczenia. Przed wypuszczeniem odcinka nikt z HBO go nie oglądał? To teoretycznie nie mieściło się w głowie, a jednak się zdarzyło. Ktoś wpuścił do Westeros nieprzystający do tego fantastycznego świata ślad naszej rzeczywistości.