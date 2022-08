Nowy serwis VOD może namieszać, bo zapowiada się świetnie. Trafi do Polski jeszcze w tym roku

SkyShowtime to platforma od Paramount Global i Comcast Corporation, a w jej skład będą wchodziły treści od Sky, NBC Universal, Universal Pictures, Paramount Pictures, Paramount+, Nickelodeon, Showtime i Peacock. Platforma ma wystartować w pod koniec tego roku i to cześć większej ekspansji w Europie, bo obok Polski serwis trafi również do ponad 20 innych europejskich krajów.