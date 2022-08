"Bullet Train" pędzi na złamanie karku. To absolutnie najważniejsze, co musicie wiedzieć o tym filmie. Nie ma w nim nawet zbyt wiele czasu na ekspozycję. Z krótkiego wstępu dowiadujemy się, że główny bohater (w tej roli Brad Pitt) nawet jak nie chce zabijać, to ktoś ginie. Musiał z tego powodu pójść do psychoterapeuty i wziąć sobie dłuższy urlop. Teraz jednak powraca do pracy, aby zastąpić znienawidzonego kolegę po fachu i wykonać proste zlecenie za grubą kasę. Przyjmuje pseudonim "Biedronka" i wsiada do tytułowego pociągu, aby wynieść z niego metalowy neseser.