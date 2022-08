Mogli olać, a pomogą. Friz i Tribbs odpowiedzieli tiktokerce od "plaży w Stegnie"

Muszę wam przyznać szczerze, że jest mi ogólnie dosyć przykro, bo myślałem, że robiąc ten remiks, robię miły gest i to będzie taka miła niespodzianka dla pani Gosi i bardzo się ucieszy, jak zobaczy taki pełny utwór - z produkcją, nastrojonymi wokalami i tak dalej. Nigdy nie negowałem autorstwa pani Gosi do tego remiksu, ani nie czerpałem żadnych korzyści finansowych. To była tylko dla mnie taka śmieszna akcja, która nabrała dziwnego echa. Chciałem wam powiedzieć z tego miejsca, że jeśli wyjdzie pełny utwór, to tylko za zgodą pani Gosi. Wcześniej mówiłem, że podzielimy się po równo, ale wiecie co, pomyślałem, że oddam pełnię zarobku z tego utworu dla pani Gosi, która jest osobą w potrzebie i przynosi nam uśmiech na TikToku codziennie

- powiedział Tribbs.