Zastrzelił za zimne frytki. Strzelanina w restauracji McDonald to szczyt tragicznego absurdu

Sprawcy przemocy dopuszczają się jej często z absurdalnych dla przeciętnego człowieka przyczyn. Rzecz jasna, żaden powód nie usprawiedliwia brutalnego ataku na drugiego człowieka, a jednak niektóre wyjątkowe przypadki bardziej niż inne powalają swoją niedorzecznością i tragizmem. Oddanie strzału do pracownika McDonald's, który wydał zimne frytki? To kolejny dowód na to, że posiadanie broni w sytuacjach konfliktowych często prowadzi do fatalnego finału.



W lipcu władze stanu Nowy Jork przyjęły prawo, które wprowadza zakaz noszenia broni palnej w miejscach publicznych (świątynie, lotniska, transport publiczny, bary, restauracje, Times Square, etc.). Ostatnie tygodnie pokazują jednak, że nie zdało się to na nic, bo dostęp do broni w USA pozostaje wyjątkowo łatwy. Zapłacił za to 23-letni pracownik McDonald's na Brooklynie, który został przewieziony w krytycznym stanie do szpitala. New York Post donosi, że przegrał walkę, ale inne źródła nie potwierdzają jeszcze tej informacji. Nie zmienia to natomiast faktu, że poszło o coś tak głupiego jak zimne frytki.