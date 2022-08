Maja Staśko będzie walczyła w oktagonie. Wiemy, na co przeznaczy zarobioną kasę

Maja Staśko to jedna z najpopularniejszych (o ile nie najpopularniejsza) lewicowa aktywistka w naszym kraju. Swoimi wypowiedziami regularnie budzi kontrowersje i naraża się osobom o prawicowych poglądach. Pogróżki i hejt - z tym styka się na co dzień. Teraz przechodzi do kontrataku, którego częścią ma być nadchodząca książka jej autorstwa.



Pod koniec września na rynku wydawniczym pojawi się "Hejt polski", w której Maja Staśko, zgodnie z tytułem, pokaże hejt, jaki wylewa się na nią ze strony jej przeciwników. Zanim jednak poczytamy te wszystkie nienawistne wiadomości, jakie do książki trafiły, aktywistka wejdzie do oktagonu, aby wziąć udział w gali High League 4.