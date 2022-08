Wbrew temu, co sugerują niektóre zagraniczne serwisy, Lovato nie zrezygnowała z zaimków neutralnych płciowo i wciąż określa się mianem niebinarnej. Ja wiem: to delikatny temat. Wiele zagubionych osób mierzy się z prawdziwym dramatem, poszukując swojej prawdziwej tożsamości i nie rozumiejąc, dlaczego czują się kimś innym, niż im się wmawia. Nieraz naprawdę się bojąc, spotykając z odrzuceniem, krytyką czy wręcz szyderstwem i nienawiścią. Binarność płciowa - społeczna dychotomia wymuszająca dostosowanie się do ideałów męskości i kobiecości we wszystkich aspektach - bywa odrzucana. Stawianie tożsamości płciowej w spektrum (podobnie jak robi się to z seksualnością) oznacza istnienie różnych stopni identyfikacji z byciem mężczyzną lub kobietą. Niektórzy w ogóle tej identyfikacji nie czują, inni wciąż jej poszukują.