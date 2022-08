Po niedawno zakończonym San Diego Comic Con dało się słyszeć głośne narzekania fanów DC, że firma całkowicie odpuściła imprezę. Nie pokazano tam choćby skrawka takich produkcji jak "Flash", "Aquaman and the Lost Kingdom" czy "Batgirl". W kwestii tej ostatniej produkcji sprawa wyjaśniła się dzisiaj wieczorem, bo ten film w ogóle nigdy nie ujrzy światła dziennego. Nie obejrzymy go ani na HBO Max, ani w kinach, gdzie podobno miał trafić po zmianie strategii przez Warner Bros. Discovery. To już oficjalna decyzja, więc fani Barbary Gordon nie mogą nawet liczyć na to, że skasowanie finalnie okaże się tylko głupią plotką.



Co dokładnie zdecydowało o wyrzuceniu do kosza dwóch niemal gotowych produkcji (obok "Batgirl" chodzi też o sequel "Scooby'ego Doo!" z 2020 roku)? Teorii jest kilka, ale dwie główne dotyczą obecnego szefa Warner Bros. Discovery bardzo negatywnie nastawionego do pomysłów poprzednika oraz... podatków. Choć "Batgirl" kosztowała studio nawet do 90 mln dolarów, to podobno wypuszczenie filmu ostatecznie byłoby mniej opłacalne niż wycofanie się z całego projektu. Tak to w ogóle możliwe?