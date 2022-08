Pojawienie się obu bohaterów w "Zadzwoń do Saula" można porównać do cameo w wykonaniu Bryana Cranstona w filmie "El Camino", który był epilogiem "Breaking Bad" z perspektywy Jesse'ego. Wypadło ono bardzo naturalnie i oby ten dobry trend się utrzymał, bo ptaszki ćwierkają, że White i Pinkman mogą się jeszcze pojawić w jednym lub nawet w obu ostatnich odcinkach "Better Call Saul".



Najnowszy odcinek "Better Call Saul" o tytule "Breaking Bad" można obejrzeć na platformie Netflix. Jeśli go jeszcze nie widzicie na swoim koncie, to przetestujcie trik ze zmianą języka interfejsu aplikacji.



