Było "Paper Girls", będzie "Sandman". Wybieramy komiksy, które trzeba zekranizować

Halo, Netflix... Jesteś tam? To idealna historia dla ciebie. W końcu teen dramas to twój konik, a "Black Hole" to opowieść o nastolatkach, którzy w latach 70. łapią chorobę przenoszoną drogą płciową. To oczywiście metafora HIV, ale podana w przemawiającej do wyobraźni interpretacji. Nic dziwnego, że Hollywood przymierzało się już do adaptacji komiksu Charlesa Burnsa. W projekty te zaangażowani byli nawet Neil Gaiman i David Fincher. Jak do tej pory nic z nich jednak nie wyszło.