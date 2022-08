Nieważne ile ekranowych reinkarnacji ma Batman. W sercach wielu fanów Człowiekiem Nietoperzem jest przede wszystkim Michael Keaton. Dawno temu aktor dwukrotnie wcielił się w Bruce'a Wayne'a w filmach Tima Burtona, a teraz będzie mógł powrócić do tej roli dzięki "The Flash" i "Batgirl". W międzyczasie udało mu się jednak zaistnieć również w MCU. W "Spider-Man: Homecoming" zagrał Vulture'a, którego ponownie mogliśmy przez chwilę spotkać w nie tak dawnym "Morbiusie".



Michael Keaton jest częścią dwóch największych filmowych superbohaterskich franczyz na świecie. Z jednej strony walczy z przestępcami w adaptacjach komiksów DC, a z drugiej bruździ Spider-Manowi w produkcjach Marvela. Nie znaczy to jednak, że jest fanem trykociarzy. Chociaż trudno w to uwierzyć, on tych tytułów nawet nie ogląda.