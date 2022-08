Johnny Depp w odpowiedzi pocieszał muzyka i podkreślił, że Amber Heard zachowywała się jak "podręcznikowa socjopatka". Co zrozumiał dopiero po rozwodzie, gdy zaczął więcej czytać na ten temat. Nawet jeśli faktycznie tak wygląda prawda (w co fani Deppa usilnie chcą wierzyć), to nie myślcie, że gwiazdor i jego prawnicy nie próbowali stosować żadnych nieczystych chwytów w trakcie procesu. Wśród zaproponowanych przez nich wątków znajdziemy wideo reality show siostry Amber Heard, a także krótki okres, gdy aktorka pracowała jako "tancerka egzotyczna". Ekipa Deppa chciała też podobno zasugerować, iż Heard jednego razu wcieliła się w rolę "pani do towarzystwa", co spotkało się z ostrą reakcją drugiej strony.