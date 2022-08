Niedawno zakończone San Diego Comic Con pokazało, że Marvel chce coraz mocniej inwestować w animacje, ale z jakiegoś powody wszystkie zapowiedziane produkcje zmierzają na Disney+. DC dostało więc od konkurenta wolną drogę na zdominowanie kin i spróbuje to zrobić w pierwszej kolejności za sprawą "DC Liga Super-Pets". To przeznaczona dla całej rodziny komediowa opowieść, w której główną rolę odgrywa Krypto superpies i inne domowe zwierzaki wzmocnione przez nagły przypływ niezwykłych mocy.



Jeżeli dostrzegacie tu podobieństwo do takich produkcji jak "Psi patrol", "Psy i koty" czy "Sekretne życie zwierzaków domowych", to jest absolutnie nieprzypadkowe. Po sukcesie "Toy Story" prędzej czy później ktoś musiał wpaść na pomysł, by w podobnych okolicznościach przedstawić również naszych zwierzęcych towarzyszy. W końcu darzymy ich znacznie większym uczuciem, niż zwykłe zabawki. Ta relacja między właścicielem i czworonożnym pupilem stanowi zresztą emocjonalne centrum "DC Liga Super-Pets". Choć nie zawsze twórcy filmu są w stanie w odpowiedni sposób je spożytkować.