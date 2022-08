Jako scenarzystę "Drago" MGM zatrudniło Roberta Lawtona, który we własnej rozmowie z Variety zapewnia, że podejdzie do swojego zadania jako "wielki fan Rocky'ego". Szkoda, że nie dodał kilku słów o tym, jak to według niego w historii rosyjskiego boksera jest jeszcze mnóstwo do odkrycia. To zdanie-wytrych słyszeliśmy w przeszłości wielokrotnie. Używa go wielu twórców, niemających pojęcia, po co właściwie dany film robią. I potem dostajemy takie "Freddy vs. Jason", czy "Syn Maski".