Jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez turystów w Albuquerque był (i jest) dom, w którym wraz z rodziną mieszkał Walter White. Niewielka nieruchomość nie została jednak zbudowana na potrzeby serialu, jak choćby mieszkanie Todda Alquista psychopaty, który przetrzymywał Jesse’ego (co wiemy dzięki filmowi "El Camino". To zwykły dom i to w dodatku wynajęty na potrzeby serialu. Gdy zdjęcia do dobiegły końca, jego właściciel wynajął go, tym razem zupełnie zwyczajnym najemcom.