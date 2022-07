O dźwięku w filmie powinniśmy według Michała Fojcika myśleć w podobny sposób, co o obrazie. Kamera nieraz wyostrza się na danych elementach kadru, aby uwydatnić to, co w nim najważniejsze. Podobnie rzecz ma się z dźwiękiem. Jest on jednak delikatniejszy niż zdjęcia, a przez to podatny na różne zakłócenia. Trudno, żeby w montażu przeszła scena, w której nie będziemy w stanie rozpoznać twarzy aktora. Z niezrozumiałymi dialogami mamy za to regularnie do czynienia.