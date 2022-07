"Spider-Man: Bez drogi do domu" i klasyczne seriale. HBO Max dowozi nowości

Po pierwsze - serwis kontynuuje wzbogacanie swojej biblioteki o kultowe i uwielbiane tytuły. "Downton Abbey" dołączyło do rozchwytywanych tytułów, takich jak dodane w tym miesiącu "Luther", "Nie z tego świata", "Pogoda na miłość", "Alf", "Tajemnice Smallville", "Ostry dyżur" czy "Parks and Recreation".



Doczekaliśmy się też premiery dobrze zapowiadającej się kontynuacji popularnych "Słodkich kłamstewek" - "Grzech pierworodny" rozgrywa się dwadzieścia lat po wydarzeniach, które wstrząsnęły Millwood. Kontynuowany jest 2. sezon arcydzieła narracji bezdialogowej - "Primal", uratowane "Tuca & Bertie", trzymający w napięciu "Westworld" i skupiona na fenomenalnej Alicii Vikander "Irma Vep".



Mnie osobiście najbardziej cieszy wyczekiwany powrót wampirycznego mockumentu "Co robimy w ukryciu". Wiem, że trzeci sezon złapał zadyszkę, a humor zaczął być nieco powtarzalny, ale nic nie poradzę - uwielbiam tę ekipę kuriozalnych upiorów i wierzę, że twórcy mają jeszcze do zaoferowania kilka oryginalnych pomysłów. Potrafili już popisać się kreatywnością!