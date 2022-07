Co oni tam bełkoczą pod nosem w tym "Peaky Blinders"? Nawet oglądając "Grę o tron" w 4K, nie rozumiecie, co do siebie gadają Lannisterowie? Nie tylko wy macie problem ze zrozumieniem dialogów w popularnych serialach. Nawet jeśli są po angielsku, młodzi Amerykanie oglądają je z napisami. Tylko w ten sposób są w stanie śledzić fabułę. Trudno im usłyszeć padające z ekranu kwestie, bo akcent aktorów jest jakiś dziwny, a sam dźwięk nieczysty. Łączymy się z nimi w bólu.



Młodych Amerykanów coraz częściej dotyka problem, z którym my, Polacy, mierzymy się już od dawna. Polskie seriale po prostu bardzo źle brzmią, co potwierdzają nawet eksperci. Niby oglądamy seriale w rodzimym języku, ale dobiega nas tylko bełkot. Tak jak my przy naszych produkcjach, tak teraz za oceanem generacja Z narzeka na popularne tytuły po angielsku. Włączają telewizję, aby obejrzeć taką "Grę o tron", a tam same akcenty. Nic nie idzie z tego zrozumieć.