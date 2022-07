To się jednak zmieniło, bo Apple zaczął dostarczać tak mocne propozycje, że nawet jeśli wejdziecie do serwisu i zamkniętymi oczami wybierzecie jakiś tytuł, to będzie on przynajmniej dobry. Może nie rewelacyjny (choć takich nie brakuje), ale po trzech odcinkach "dawania szansy" nie uświadomicie sobie, że zmarnowaliście trzy godziny.