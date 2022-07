Aktorka znana z hitowych seriali HBO, takich jak "Euforia" i "Biały Lotos" udowadnia, że gwiazdy Hollywood to tacy sami ludzie jak my, szaraczki. Szczególnie w czasach, kiedy z jednej strony straszy nas cena oleju, a żeby napełnić bak, trzeba brać kredyt. W tym trudnym okresie Sydney Sweeney, tak jak zwyczajny Kowalski zastanawia się, czy starczy jej do pierwszego. No prawie.



Podczas gdy my oszczędzamy na wszelkie możliwe sposoby, aby wystarczyło nam pieniędzy do następnej wypłaty, Sydney Sweeney chciałaby, nie myśleć o finansach przez najbliższe pół roku. Naprawdę! Jak się okazuje, w Hollywood płacą mniej więcej tyle, ile w polskim parlamencie. Aż łezka się w oku kręci, kiedy pomyślimy sobie, jak niskie są tam zarobki.