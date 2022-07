"Za duży na bajki" jest hitem na świecie. Nic dziwnego, bo to naprawdę świetny polski film

Nie zrozumcie mnie źle. Stojący za kamerą Kristoffer Russ w żaden sposób nie dyskredytuje e-sportu. Owszem, oglądając jego film, można dojść do wniosku, że jest to co najwyżej dziecięca fanaberia. Na głównego bohatera i dyscyplinę spogląda jednak z ciepłem i sympatią. Fabuła podąża znanymi wszystkim kliszami, ale zostają one osadzone w kontekstach nieodkrytych do tej pory przez nasze kino. I to wystarczy, aby nie nudzić się podczas seansu. Jest to prosta, pozbawiona pretensji rozrywka dla całej rodziny.