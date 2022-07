"Oppenheimer" w przyszłym roku trafi na ekrany kin. Miłośnicy Christophera Nolana już nie mogą się doczekać filmu o twórcy bomby atomowej. Nic dziwnego. Nie dość, że za kamerą stanął twórca "Mrocznego Rycerza", to jeszcze zaprosił on do udziału w produkcji prawdziwą plejadę gwiazd. W główną rolę wcieli się bowiem Cillian Murphy, a towarzyszyć mu będą m.in. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh i Gary Oldman.



Tak imponującej obsady Christopher Nolan jeszcze w swoich filmach nie miał. "Oppenheimer" wyrasta więc na jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów przyszłego roku. Reżyser wraz z ekipą i aktorami zszedł z planu w maju i teraz zbliża się etap postprodukcji. Trochę on zajmie, ale wytwórnia Universal już pochwaliła się pierwszy trailerem nadchodzącego tytułu.