Nowy true crime Netfliksa "Najbardziej znienawidzony człowiek w internecie" opowiada o Hunterze Moorze. To postać gorsza niż "Oszust z Tindera". W okolicach 2010 roku stworzył on domenę IsAnyoneUp, na której opublikował nagie zdjęcia byłej partnerki. To był rewanż za to, że "złamała mu serce". Prawo nie było wtedy jeszcze gotowe na taką sytuacje, więc pozostawał on bezkarny. A jego "pornozemsta" wymknęła się spod kontroli.



Nagle kochankowie ze złamanym sercem i okrutni żartownisie zmienili IsAnyoneUp w forum wymiany fotek erotycznych i pornograficznych bez zgody znajdujących się na niej osób. Co więcej Moore zaczął publikować tam dane widniejących na zdjęciach ludzi - od adresów prywatnych po profile w mediach społecznościowych. Ofiary samozwańczego "króla pornozemsty" nie tylko doznawały więc upokorzenia, ale musiały mierzyć się chociażby z pełnymi hejtu telefonami i komentarzami. W końcu "skoro nie chciały, aby ktoś zobaczył je nago, to po co je robiły".