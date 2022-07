To świetny moment na wybór najlepszych jak dotychczas horrorów 2022 roku. Przed chwilą na nasze ekrany weszły "Zbrodnie przyszłości" Davida Cronenberga, a zaraz zaatakują je "Niewiniątka". Prawdziwy okres żniw dla miłośników kinie grozy dopiero nadchodzi i już zacieramy ręce na to, co szykują nam dystrybutorzy na czas Halloween. Podekscytowani "Nope" i "Halloween Ends" możemy zapomnieć o należących do gatunku filmach, które otrzymaliśmy do tej pory. A przecież w minionych miesiącach nie było źle. Nie brakowało bowiem tytułów ani dobrych, ani bardzo dobrych.