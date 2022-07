Niby pierwszym, co przychodzi do głowy, jest jakaś klasyka, bo przecież i papież po górach chodził, i Sienkiewicz pisał w Zakopanem „Krzyżaków”. Samo miasto przesiąknięte jest też duchami innych pisarzy (na przykład Witkacego, ale on nie bardzo pasuje mi do narracji). Natomiast gdyby odstawić na bok - choć na chwilę - patriotyczne emocje, to łatwo zobaczyć, że zamiast katowania klasyki lepiej wziąć coś równie niepokojącego, co burza w górach, czy nagły deszcz zaskakujący wędrujących po mniej uczęszczanych szlakach.