"Blonde" zmierza na Netfliksa. W główną rolę wciela się Ana de Armas. Ciąży na niej wielka odpowiedzialność, bo przecież tytułowa blondynka, to sama Marilyn Monroe. Nawet jeśli film ten to fikcyjna biografia, aktorce przychodzi zmierzyć się z prawdziwą legendą, ikoną popkultury i seksbombą lat 50. i 60., do której miłość w opinii publicznej jest żywa po dziś dzień. Podobnie jej śmierć wciąż kryje w sobie wiele tajemnic.



Marilyn Monroe żyła w oślepiającym świetle jupiterów. Wszyscy widzieli otaczający ją blichtr i powtarzali za nią, że diamenty są najlepszym przyjacielem dziewczyny. Publiczność miała własną nie do końca zgodną z prawdą wizję życia gwiazdy. Coś w niej jednak w końcu pękło. Stało się to 4 sierpnia 1962 roku. To wtedy właśnie znaleziono ją martwą w jej domu w Los Angeles.