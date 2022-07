"Za duży na bajki" to pierwszy polski film fabularny o e-sporcie. Nawet jeśli utwierdzi on niektórych w przekonaniu, że to rozrywka dla dzieci, już za samo podjęcie tego tematu zasługuje na uwagę widzów. Ale przecież to nie jego jedyny plus. Reżyser Kristoffer Rus wraz z resztą ekipy, odwalił kawał dobrej roboty. Nowy międzynarodowy hit Netfliksa zawsze uderza bowiem we właściwe tony. Jak na dobre kino familijne przystało, podczas seansu sporo się pośmiejecie i powzruszacie.