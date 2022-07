Atmosfera wokół "Spider-Man Lotus" już od pierwszych zapowiedzi filmu jest napięta. Najpierw była ekscytacja, bo zwiastun fanowskiej produkcji o Człowieku Pająku przypadł do gustu internautom. "Wygląda lepiej niż tytuły z Hollandem" - twierdzili. Potem jednak pojawiły się kontrowersje. Okazało się bowiem, że aktor wcielający się w Petera Parkera w dawnych czasach używał rasistowskiego języka. Zadziałał więc dobrze nam znany mechanizm cancel culture.



Zarówno grający Spider-Mana Warden Wayne, jak i reżyser Gavin J. Konop przepraszali, chcących ich anulować fanów. Na niewiele się to zdało. Nie pomagały żadne tłumaczenia i internauci wciąż chcieli ich głowy. Wszystko wskazywało jednak na to, że film ujrzy światło dzienne. Dziś nie jest to już takie pewne. Wokół "Lotusa" pojawiły się kolejne kontrowersje.