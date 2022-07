Ashton Kutcher i Mila Kunis na planie sequela "Różowych lat 70."! Nareszcie kontynuacja, która ma sens

W ubiegłym roku Netflix zamówił pierwszy sezon serialu "That '90s Show" - spin-offu i jednocześnie sequela hitu "Różowe lata 70" ("That '70s Show"). Do sieci trafia coraz więcej szczegółów związanych z nowym projektem - dowiedzieliśmy się między innymi, że na planie produkcji pojawiło się wielu aktorów biorących udział w oryginale. Czy drugie podejście do spin-offu ma szansę się udać?