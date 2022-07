Ukochane seriale, które pamiętam jeszcze z telewizji. To były czasy

Zdążyliśmy już przywyknąć do nowych możliwości i wsiąknąć w tę wygodniejszą rzeczywistość - jestem jednak przekonany, że ci z was, którzy oglądali niegdyś seriale w telewizji, doskonale pamiętają towarzyszące seansom emocje i ścisłą topkę najbardziej uwielbianych tytułów. Ja pamiętam doskonale.



Poniżej wracam wspomnieniami do tych aktorskich seriali, które oglądałem w telewizji już świadomie i regularnie. Wybrałem te, które darzyłem szczególnymi względami - to one wywarły na mnie największy wpływ i najmocniej wryły się w pamięć.