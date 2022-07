Mata to najpopularniejszy obecnie raper młodego pokolenia, ale jego ojciec wcale nie rzadziej trafia na pierwsze strony gazet i internetowe nagłówki. Szkoda tylko, że przeważnie z powodu tej czy innej niemądrej wypowiedzi. Tym razem Marcin Matczak wrócił do dyskusji o tym, ile powinni pracować młodzi ludzie i dlaczego tyle, ile on sobie tego życzy. Jako przykład na potwierdzenie swojej tezy wybrał Roberta De Niro.