Przecież to jest totalne sprzeczne z tym, co pokazywaliście w internecie. Uciekacie od tematu wszyscy i taka prawda. Ch** wie, co się tam stało, a my odpowiedzi raczej nie otrzymamy i tyle. Przynajmniej dzieciaki może w końcu skumają, że "przyjaźń" na papierku to nie przyjaźń.



Czyli wspaniale kreowana "grupa super przyjaciół" jak zwykle okazała się tylko i wyłącznie relacją biznesową dla zysków i zasięgów. Mnie to nie dziwi, ale pomyśl o kidosach, które miały was za rodzinę, a teraz mają przykład jak wasze relacje wyglądają naprawdę. Fałsz i obłuda.



"Ekipa jest jak rodzina", ale projekt się kończy i idziemy swoją drogą. Cały czas wkręcaliście ludziom, że to przyjacielskie relacje są kluczem do waszego sukcesu, a znajomość z członkami ekipy traktujecie jak ziomków ze szkoły. Różnica jest taka, że nikt was nie dobierał losowo.

- czytamy w komentarzach na Twitterze.