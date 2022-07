Brendan Fraser powraca do pierwszej ligi Hollywood. W najbliższych dwóch latach mamy go jeszcze zobaczyć przynajmniej w trzech filmach. Pojawi się na pewno w "Batgirl" na HBO Max, u Martina Scorsese w "Killers of the Flower Moon" i we wspomnianym "The Whale" Darrena Aronofsky'ego. Fani nie mogą się już doczekać, kiedy będą mogli zobaczyć ulubionego aktora grającego ponownie w głośnych tytułach.



Tyczy się to szczególnie ostatniej wymienionej produkcji. I nie chodzi tylko o to, że pojawi się on tam w swojej pierwszej głównej roli od dziewięciu lat. To po prostu jeden z ciekawiej zapowiadających się tytułów następnych miesięcy. W "The Whale" Brendan Fraser wciela się w uzależnionego od jedzenia mężczyznę, który próbuje odnowić swoje relacje z córką. Wytwórnia A24 pokazała kadr z filmu. Widzimy na nim aktora, po niesamowitej metamorfozie.