Alternatywne zakończenia filmów, które są lepsze niż oryginał. Jest ich więcej, niż myślisz

Okej, ja wiem, że gdyby to zakończenie doszło do skutku, to wszystkie te (w większości) cudowne kontynuacje nie mogłyby powstać (a przynajmniej nie w tym kształcie), ale nic nie poradzę na to, że lubię takie ponure rozwiązania. Otóż pierwotnie obcy miał zabić Ripley, a następnie wysłać komunikat na Ziemię, posługując się do tego… głosem kapitana Dallasa. Przecież to byłby fantastycznie mroczny finał!



