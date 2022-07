"Alba" to najlepszy hiszpański serial Netfliksa od bardzo dawna

"Alba" to hiszpańska wersja tureckiej produkcji pt. "Grzech Fatmagül", z którą widzowie TVP mieli już szansę się zapoznać. Prawa do serialu wykupiła Antena 3 (zgadza się, to ci od "Domu z papieru"), a ostatecznie całość wylądowała na Netfliksie, zgodnie z przypuszczeniami podbijając listy najchętniej oglądanych produkcji serwisu w wielu krajach - w tym w Polsce.



Alba i Bruno mieszkali niedaleko siebie w tym samym miasteczku, ale minęło wiele lat, zanim się w sobie zakochali. Doszło do tego, gdy oboje wyjechali na studia do Madrytu. Podczas pierwszych wspólnych wakacji postanowili wrócić do domu, by odwiedzić rodzinę i przyjaciół. Któregoś dnia Alba budzi się o świcie na plaży - niewiele pamięta, ale wie, że wydarzyło się coś okropnego. Wnet okazuje się, że padła ofiarą grupowego gwałtu, którego sprawcami są koledzy Bruna.