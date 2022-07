Paweł Tyburski miał wtargnąć do domu swojej kosmetolożki, bo chciał więcej zabiegów

Kosmetolożka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że "oszpecenie" to wyłącznie wina celebryty - Tyburski podobno nie stosował się do zaleceń pielęgnacyjnych i działał na własną rękę, udając się do innemu specjalisty (przed konsekwencjami czego miał zostać uprzedzony). Zdaniem pani Anny Tyburski jest uzależniony od zabiegów i wiele wskazuje na to, że to kolejna ofiara obsesji na punkcie sztucznie kreowanych przez media "ideałów".



Jak podawał Pudelek, który dotarł do wspomnianej Anny, influencer miał nękać kobietę wiadomościami i telefonami. Wreszcie wtargnął na jej posesję, przeskakując przez płot, a następnie zażądał kolejnych zabiegów. Gdy okazało się, że Anny nie ma w domu, oczekiwał przeprowadzenia procedur przez jej nastoletnią córkę, a później stwierdził, że może obsłużyć się sam. Oddalił się dopiero po wezwaniu policji.



Z kolei sam Tyburski twierdzi, że kosmetolożka ma wiele "ofiar" na sumieniu, a on sam posiada na to dowody. Podkreśla, że zależy mu, żeby Anna odpowiedziała za swoje czyny - koniec końców sprawa trafiła do sądu, a celebryta został oskarżony o naruszenie miru domowego. Uznano go za winnego i wydano wyrok: 6 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Na domiar wszystkiego kosmetolożka postanowiła zadbać o profilaktykę - Tyburski otrzymał sądowy zakaz wypowiadania się na temat kobiety w sposób, który sugerował, że dopuściła się ona błędów w sztuce.



Zdaniem celebryty doszło już do odwołania od wyroku - podobno 17 kwietnia stracił moc, a teraz czekają na wyznaczenie pierwszej rozprawy. Co więcej, Tyburski zagroził Pudelkowi podjęciem kroków prawnych w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na jego temat: